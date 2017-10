Youtube : la nouvelle tendance, faire la manche pour s’acheter un iPhone X

Si vous avez envie de vous acheter l’iPhone X mais que vous n’avez pas les moyens, essayez de faire la manche devant un Apple Store, tout comme cette Youtubeuse !

Nadia Proks est une Youtubeuse d’origine Russe, qui habite en Espagne, cette dernière à décidé d’essayer de faire la manche devant un Apple Store pour se payer un iPhone X. Elle s’est donc installé sur son siège avec une pancarte qui indique « Vous m’aidez à acheter un iPhone X ?« . Si les smartphones de la firme à la pomme son également bien connus pour leur prix élevé, le dernier iPhone, lui, bat les record en atteignant le SMIC. La version de 256 Go de l’appareil sera disponible au prix de 1329 euros environ, ce qui représente une belle somme. La Youtubeuse pourrait très bien réunir cette somme avant le début des précommandes du smartphone, mais finalement, ça n’était pas vraiment son but !

S’acheter un iPhone X en faisant la manche ?

La Youtubeuse a tout de même réussi à récolter 19.50 euros en seulement une heure et demi, mais son objectif n’était pas vraiment de s’acheter un iPhone X mais de faire une petite expérience sociale. Le but étant de voir la réaction des personnes qui passe devant elle. Normalement, on aurait du voir des passants mécontents, des réprimandes mais rien de tout cela, la jeune femme reçoit des sourires et de l’argent ! On ne peut pas vraiment acclamer la générosité des passants, qui préfèrent vraisemblablement donner de l’argent à tous le monde sauf aux sans abris.

Si l’envie lui prenait, la Youtubeuse pourrait très bien récolter assez d’argent avant la sortie sur smartphone. Et même se faire plaisir avec un MacBook Pro.

Que pensez-vous de cette expérience ? Dites-le nous en commentaire !