Yotaphone 3 (Yota3) : le smartphone/liseuse à deux écrans est disponible en précommande !

Très attendu par les fans, le Yotaphone 3, qui s’appelle désormais Yota3, est maintenant disponible en précommande en Chine.

Dévoilé par le constructeur russe en juin dernier, le Yotaphone 3 ou plus précisément, le Yota3 peut maintenant être précommandé. Malheureusement, on ne peut pas faire cela qu’en Chine. En tout cas, c’est déjà une bonne nouvelle, d’autant plus que la fiche technique de l’appareil affiche une particularité qui fera le bonheur des passionnés de lecture. Le Yota3 arbore effectivement un écran e-Ink à l’arrière. Si vous ne le savez pas encore, notez que ce type d’affichage permet d’imiter l’apparence d’une feuille imprimée. Un deuxième écran Full HD se trouve à l’avant du smartphone. Celui-ci possède une diagonale de 5,5 pouces et exploite la technologie AMOLED.

544 € HT pour le Yotaphone 3 (Yota3)

En ce qui concerne cette dalle e-Ink du Yotaphone 3, elle affiche une diagonale de 5,5 pouces et offre une définition HD. Trois boutons de navigation capacitifs se trouvent sur sa partie inférieure. Pour le reste, le Yota3 embarque un processeur Snapdragon 625 couplé à 4 Go de RAM. La partie logicielle est assurée par Android 7.1 Nougat. La bête dispose d’un appareil photo dont la résolution est de 12 millions de pixels. Celui-ci possède une ouverture f/1,9. En ce qui concerne la taille de l’espace de stockage interne, elle est de 64 Go. À noter qu’un support pour carte micro SD est prévu. Le Yotaphone 3 est un smartphone double SIM doté d’une batterie de 3300 mAh (9V/2A) que l’on peut charger via USB-C. Côté prix, il est en ce moment proposé à 4 299 yuans, soit l’équivalent de 544 € HT.

Êtes-vous intéressé par ce smartphone à écran e-Ink ? Dites-nous pourquoi en commentaire.