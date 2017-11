Xiaomi s’installe en Europe et lance dans quelques jours le Mi Mix 2

Le Xiaomi Mi Mix 2 débarquera dans trois jours en Europe et cela coïncide avec l’annonce d’une boutique en Espagne. La marque chinoise souhaite étendre sa sphère d’influence et elle a raison puisqu’elle est en train de connaître un succès phénoménal en Asie.

Vous allez nous dire que le Mi Mix 2 n’est pas vraiment une nouveauté et c’est vrai puisqu’il a été dévoilé en septembre dernier mais il va officiellement sortir en Europe le 11 novembre 2017 aux côtés du Xiaomi Mi A1 et de bien d’autres objets.

Xiaomi Mi Mix 2 et Mi A1 : enfin disponibles officiellement en Europe

Vous pouvez d’ores et déjà précommander le Mi Mix 2. Il débarquera le 11 novembre 2017 dans les Mi Stores de Madrid Xanadú et La Vaguada. Il apparaîtra ensuite sur la boutique en ligne de Xiaomi ainsi que sur d’autres sites marchands comme AliExpress, Carrefour ou encore Amazon à partir du 22 novembre 2017. On vous rappelle que le Xiaomi Mi Mix 2 est doté d’un écran de 5.99 pouces d’une définition de 1080 x 2160 pixels. Côté configuration technique, on trouve un Snapdragon 835 (2.45 / 1.9 GHz) et 6 Go de mémoire vive. Le Mi Mix 2 accueille un capteur photo dorsal de 12 millions de pixels et une caméra frontale de 16 millions de pixels.

Le Xiaomi Mi A1 sera aussi lancé. Au menu, Android One Nougat, un écran de 5.5 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels), un Snapdragon 625, 4 Go de RAM, un double capteur à l’arrière de 12 Mpx et un seul capteur à l’avant de 8 Mpx.

Ce n’est pas tout, d’autres objets de Xiaomi seront commercialisés en Europe comme la caméra Mi Action ou encore le bracelet connecté Mi Band 2. Nul doute que la firme chinoise connaîtra aussi le succès en Europe.

