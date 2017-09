Xiaomi Redmi Note 5 : un entrée de gamme époustouflant avec écran Full HD et double capteur photo à moins de 150 euros

Le constructeur devient de plus en plus célèbre et on peut comprendre ce succès lorsque l’on regarde le rapport qualité/prix spectaculaire qu’il propose à chaque fois. L’année dernière, le Redmi Note 4 nous avait laissés bouche bée et son successeur, le Xiaomi Redmi Note 5, pourrait faire de même.

Le Xiaomi Redmi Note 4 coûtait 120 euros à son lancement et proposait une fiche technique particulièrement séduisante avec un écran de 5.5 pouces Full HD, un processeur Deca Core Mediatek Helio X20, 2 ou 3 Go de mémoire vive, 16 ou 64 Go de stockage, un capteur dorsal de 13 Mpx et une caméra frontale de 5 Mpx. Le Redmi Note 5 entend continuer dans cette voie si l’on en croit ses potentielles caractéristiques techniques qui viennent d’apparaître sur le net après des slides de présentation.

Xiaomi Redmi Note 5 : un rapport qualité/prix spectaculaire

Je vois la plupart des smartphones entrée et milieu de gamme trembler comme les Samsung Galaxy A3 et Galaxy A5 2017 ou encore le récent Alcatel Idol 5 face à la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 5. Il faut dire que le futur smartphone de la marque chinoise a les armes pour faire des dégâts sur le marché.

Le Redmi Note 5 serait doté d’un écran de 5.5 pouces Full HD. Il s’agirait donc d’une phablette qui devrait être propulsé par un processeur Octo Core Mediatek Helio P25 tournant à une fréquence d’horloge de 2.6 GHz d’après Gizbot. Deux versions seraient commercialisées : on parle de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage pour la première et de 4 Go de mémoire vive + 64 Go de mémoire interne pour la seconde.

Au lieu de l’unique capteur photo dorsal du Redmi Note 4, son successeur devrait abriter un double capteur de 16 et de 5 mégapixels. À l’avant, ce serait une caméra de 15 mégapixels.

Enfin, on attend une puissante batterie de 4000 mAh pour alimenter le Xiaomi Redmi Note 5.

Ça donne déjà envie non ? Attendez de voir le prix : 999 yuans soit un peu moins de 130 euros pour la version de 3 Go.

Ce téléphone vous intéresse ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !