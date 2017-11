Xiaomi devrait présenter son Redmi 5 Plus lors de sa conférence samedi

Alors que Xiaomi prépare une conférence pour son Mi Mix 2 dès le 11 novembre, il se pourrait bien qu’on ait droit à une présentation du Remi 5 Plus dans la foulée.

C’est une source qui nous vient de chine, Xiaomi pourrait nous surprendre avec un Redmi 5 et 5 Plus lors de la présentation, le smartphone viendrait se placer dans le milieu de gamme.

Xiaomi : une présentation large en gamme

La firme chinoise est au taquet sur ses produits, elle connaît une belle augmentation de son chiffre d’affaires et prend de plus en plus de place sur le marché très select de la téléphonie mobile. Xiaomi devrait donc proposer son smartphone haut de gamme borderless, le Mi Mix 2, pour la journée des célibataires en chine le 11/11. Mais avant de dévoiler sa pièce centrale, le marchand pourrait bien nous présenter un Redmi 5 et 5 Plus en entrée. Le smartphone avait précédemment leaké sur la toile, il serait muni d’un écran tactile de 5.7 pouces, accompagné d’une définition de 720 x 1280 pixels alors que la version Plus pourrait embarquer un écran 18:9ème et 5.99 pouces. La version Plus reste plus intéressante car elle devrait également proposer une définition de 2160 x 1080, une capacité de stockage de 64 Go et 4 Go de mémoire vive. Le tout pour la modeste somme de 200 dollars !

Si les rumeurs parlent d’un dévoilement prochain, nous n’avons pas pour autant d’informations en ce qui concerne la commercialisation en France. Il est fort probable que l’on soit encore obligé de se fournir chez nos voisins.

Pensez-vous que Xiaomi dévoilera un Redmi 5 lors de sa conférence ? Dites-le nous en commentaire !