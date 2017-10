Xiaomi : un photophone pour les amateurs de selfies dévoilé le 2 novembre !

Xiaomi dévoilera son prochain photophone le 2 novembre prochain lors de la conférence de la firme qui aura lieu en Inde, on s’attend à du lourd !

Alors que la firme se refait une santé financière en Inde, elle compte également présenter ses nouveaux appareils lors d’une conférence qui aura lieu le 2 novembre ! Le constructeur chinois a récemment annoncé qu’il proposerait également un ‘selfie smartphone‘ lors de cette conférence, ce dernier risque de faire concurrence aux appareils actuellement sur le marché.

Le meilleur photophone selfie pour Xiaomi

C’est la guerre entre les marchands de smartphones, surtout sur la qualité de leur appareils photos, alors que précédemment, la qualité se mesurait essentiellement sur la définition des appareils, de nos jours, c’est l’ouverture qui est importante et le nombre de capteurs. La firme proposera donc un smartphone optimisé pour les selfies, un choix assez audacieux qui permettrait au marchand chinois de smartphone de se différencier. La présentation est clair : #YourBestSelfie, le smartphone sera donc vraisemblablement équipé d’un double capteur photo frontale, qui serait de meilleur qualité que la caméra dorsale.

Pour faire face à la concurrence, la firme monte de plus en plus en gamme et propose désormais des appareils capables de rivaliser avec Apple et Samsung. On se demande donc dans quelle gamme de prix sera proposé l’appareil à selfie de la firme, cette dernière a déjà prévue un appareil milieu de gamme abordable avec un Redmi Note 5, on pourrait alors s’attendre à un smartphone un peu plus cher. Malheureusement pour nous, la Xiaomi ne propose pas encore de commercialisation directe en France, néanmoins, la firme se rapproche et nous permet désormais de nous fournir en Espagne.

