Xiaomi vers un nouveau smartphone boderless ?

Des fuites photos du prochain smartphone de Xiaomi laissent à penser que les écrans boderless seront sur le Redmi 5 Plus.

Le constructeur chinois de smartphone Xiaomi est au coeur de l’actualité. En effet, deux photos ont été publiées où il est possible d’apercevoir un nouveau smartphone du constructeur. Ce dernier est équipé d’écran boderless et tout laisse à penser que ce mobile ne serait autre que le Redmi 5 Plus. Alors, révélations ou fausses rumeurs ?

Xiaomi : vers le boderless

Les secrets autour des derniers smartphones ne durent jamais très longtemps. En effet, les constructeurs doivent souvent faire face à des fuites concernant leurs prochains smartphones, qu’elles soient volontaires ou involontaires. Mais de cette manière, l’utilisateur peut déjà se faire une première idée du smartphone. C’est ainsi que deux photos du prochain Xiaomi sont en train de circuler sur internet. Il est possible de découvrir un smartphone boderless, avec un écran de 5,9 pouces pour une définition de 2160 x 1080 pixels. Soit le format 2:1, souvent utilisé par les fabricants.

Il se trouve que les premières rumeurs annoncent que ces photos dévoilent le design du prochain Xiaomi Redmi 5 Plus. Sa fiche technique est également concernée, puisqu’il est annoncé un SoC de moyenne gamme, accompagné de 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de stockage. Un capteur photo de 12 mégapixels et un lecteur d’empreintes digitales devraient également compléter le Redmi 5 Plus. Quant à son prix, qui reste un argument de vente non négligeable pour Xiaomi, il tournerait autour des deux cents euros…

Pour l’instant, il ne s’agit, une nouvelle fois, que de rumeurs. Il faudra donc attendre la confirmation et la présentation officielle du smartphone pour en avoir le coeur net. Et cela pourrait se faire d’ici les semaines à venir…

En attendant, d’autres rumeurs affirment que le constructeur chinois serait en train de plancher sur un tout nouveau smartphone, spécialisé dans la réalisation de selfies… Affaire à suivre !

Que pensez-vous des écrans boderless ?