Xiaomi Mi Note 3 : un équipement photo de folie sur un smartphone milieu de gamme

Le Xiaomi Mi Note 3 vient d’être dévoilé en parallèle du Mi Mix 2 et du Mi Notebook Pro. Au menu, un Snapdragon 660 et un double capteur photo impressionnant sur le papier.

Le successeur du Xiaomi Mi Note 2 a été officialisé par le constructeur chinois aujourd’hui. Visuellement, pas d’originalité mais quelques surprises au niveau de la configuration technique et photographique.

Xiaomi Mi Note 3 : un milieu de gamme complet dans tous les domaines

On commence par l’écran. Le Xiaomi Mi Note 3 accueille une dalle de 5.5 pouces Full HD, la même taille que celle de l’iPhone 7 Plus mais Xiaomi précise que son smartphone est plus petit que le flagship signé Apple. Sous l’écran, on trouve un bouton d’accueil dans lequel est dissimulé un lecteur d’empreintes digitales.

Petite surprise sous la coque : un Qualcomm Snapdragon 660, moins puissant qu’un Snapdragon 821 mais tout de même convaincant si bien exploité. Ce processeur est épaulé par 6 Go de RAM. En fonction des versions, vous aurez à votre disposition 64 ou 128 Go de stockage. Le tout tourne sous Android 7 Nougat couplé à la surcouche maison MIUI 9.

Le Xiaomi Mi Note 3 propose un double capteur photo de 12 mégapixels composé d’un objectif grand angle et d’un autre avec zoom optique x2. Vous profiterez de la stabilisation optique OIS sur 4 axes pour réaliser vos clichés. On s’attend à des effets bokeh de qualité ! L’APN à l’avant donne également envie avec ses 16 millions de pixels.

Ce téléphone Android est alimenté par une batterie de 3500 mAh avec recharge rapide Quick Charge.

En Chine, le Xiaomi Mi Note 3 64 Go coûtera 2499 yuans soit environ 319 euros HT. La version noire avec 128 Go débarquera au prix de 2899 yuans (370 euros HT) et la version bleue avec la même capacité de stockage interne sera disponible à 2999 yuans (383 euros HT).

Que pensez vous du Mi Note 3 ? A-t-il les armes pour concurrencer les autres smartphones milieu de gamme ? Pour nous oui !