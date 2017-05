Xiaomi Mi Note 3 : un premier aperçu du futur flagship du constructeur chinois

Il serait un peu tôt pour parler de l’officialisation du successeur de Xiaomi Mi Note 2, à savoir le Mi Note 3. Mais les leaks commencent à apparaître peu à peu sur la toile. Moins d’une semaine seulement après que Xiaomi ait annoncé la deuxième version du Mi Max. Nous recevons déjà d’autres rumeurs sur le Xiaomi Mi Note 3. D’après ce premier aperçu, le futur flagship chinois semble très intéressant.

Le rendu en question nous montre le Xiaomi Mi Note 3 avec un écran incurvé des deux côtés. Un scanner d’empreintes digitales monté à l’avant et un double capteur photo à l’arrière comme pour le Mi 6.

Xiaomi Mi Note 3 : premier rendu du smartphone

D’après les bruits qui courent, le Xiaomi Mi Note 3 pourrait embarquer une puce Snapdragon 835. Boostée par une mémoire vive de 6 Go. Une dalle lumineuse de 5.7 pouces, ainsi qu’une batterie de 4 000 mAh. On parle également d’une capacité de stockage de 128 Go extensible jusqu’à 256 Go.

Si le modèle Mi 6 doit être suivi, alors le Xiaomi Mi Note 3 embarquera deux caméras de 12 mégapixels à l’arrière (une avec un champ de vision régulier et une autre avec un zoom jusqu’à 2x) et une caméra frontale de 8 mégapixels. Et un bouton d’accueil physique à l’avant également. Si tout cela s’avère être vrai, on peut donc constater que les spécifications du flagship sont donc assez similaire à celle du Mi 6 de Xiaomi, en termes de design et de fonctionnalités.

Bien sûr pour le moment, il n’ y a aucun moyen d’affirmer que le rendu ci-dessus finira par être par être le rendu final de l’appareil. Nous en saurons davantage sur celui-ci dans les semaines à venir.

Que pensez-vous de ce Xiaomi Mi Note 3 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.