Xiaomi Mi Mix 2 et Mi Note 3 : une partie photo spectaculaire

Les nouveaux smartphones de Xiaomi, les Xiaomi Mi Mix 2 et Mi Note 3 font parler d’eux. Lancés il y a quelques jours à peine, ces flagships de très bonne facture sont apparus une nouvelle fois sur la toile, et ce, à travers un billet de blog démontrant leurs performances photographiques.

Dévoilés le 11 septembre dernier, les Xiaomi Mi Mix 2 et Mi Note 3 sont des terminaux Android puissants. Ils misent tous sur la qualité de leurs capteurs photographiques. Et il faut dire que ces nouveaux smartphones de la marque chinoise sont de vrais monstres sur le plan photo. En témoignent quelques superbes clichés qui viennent apparaître sur la toile. Pour rappel, le Xiaomi Mi Note 3 est équipé d’un double capteur dorsal de 12 millions de pixels et d’une webcam de 16 millions de pixels. De son côté, le Mi Mix 2 dispose d’un seul capteur principal de 12 millions et d’un module photo frontal de 16 millions de pixels également.

Xiaomi Mi Mix 2 et Mi Note 3, de vraies bêtes en matière de photo

Nombreux sont les gens qui pensent que les smartphones Apple ont la meilleure qualité photo, mais ces photos prouvent que les autres marques sont en mesure de proposer des terminaux capables de réaliser de magnifiques clichés. Le niveau de détail est élevé. La performance est d’autant plus intéressante lorsqu’il s’agit de prises de vue dans un environnement lumineux. Et qu’en est-il des captures en faible luminosité ? Pour le moment, nous n’avons vu que ces photos de jour. En tout cas, si vous avez besoin d’un smartphone pour figer les moments chers, ces modèles ne vous décevront pas.

Que pensez-vous de la performance photographique de ces nouveaux smartphones de Xiaomi ?