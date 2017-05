Xiaomi Mi Max 2 : le smartphone XXL chinois débarquerait dans quelques jours avec une configuration très séduisante

Xiaomi sortirait dans très peu de temps le Xiaomi Mi Max 2 qui succéderait au Xiaomi Mi Max, un smartphone XXL disposant d’un écran de 6.44 pouces.

Le constructeur chinois est en train de se faire une très belle place dans le marché de la téléphonie mobile. Après un Xiaomi Mi Max convaincant, surtout pour un milieu de gamme, la firme commercialiserait dans quelques jours le Xiaomi Mi Max 2 qui semble être aussi spectaculaire que son prédécesseur.

Xiaomi Mi Max 2 : une sortie qui serait fixée au 23 mai

De nombreuses rumeurs parlent d’un lancement le 23 mai 2017 donc le Xiaomi Mi Max 2 arriverait sur le marché chinois dans un peu plus d’une semaine. Et ce sera uniquement sur cette zone géographique puisque les téléphones de Xiaomi ne sont pas vendus en France sauf si vous passez par la case importation. Le risque est de ne pas retrouver toutes les bandes de fréquences compatibles.

Niveau prix, Gizmochina met en avant un tarif situé entre 1 499 et 1 699 Yuan donc autour de 215 euros. À ce prix, le Xiaomi Mi Max 2 ferait fort. En effet, il abriterait un écran AMOLED de 6.44 pouces avec une définition de 1440 x 2560 pixels. On parle d’un capteur photo dorsal de 12 millions de pixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels. La batterie a une capacité plus élevée avec 5 000 mAh contre 4850 chez le Xiaomi Mi Max 2. Il existe deux versions avec des configurations techniques différentes. Sur la première, on note la présence d’un Snapdragon 660 et de 6 Go de RAM. Pour la seconde version, ce sera un Snapdragon 626 et une mémoire vive de 4 Go. Reste à savoir si ces rumeurs ont visé juste mais si c’est le cas, le Xiaomi Mi Max 2 va séduire pas mal de mobinautes qui ne veulent pas forcément dépenser plus que 250 euros. Nous n’avons plus qu’à attendre des informations officielles venant de la marque !

