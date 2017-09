Xiaomi : Le Mi Mix 2 borderless comme son petit frère

Pour ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme borderless, le Xiaomi Mi Mix 2 est là ! Meilleurmobile vous en dit plus.

Le nouveau flagship de Xiaomi est la, le successeur du Mi Mix propose lui aussi un bel écran borderless. Ce dernier présente un écran de 5,99 pouces et une résolution de 2160 x 1080 pixels. Ce qui promet une superbe expérience utilisateur ! Mais le nouveau smartphone designer par Philippe Starck n’est pas qu’une belle façade. Niveau techno, on pourra trouver un SoC Qualcomm Snapdragon 835, il est accompagné d’un GPU Adrena 540 et de 6 ou 8 Go de mémoire vive, ce qui promet une utilisation fluide et sans encombres. Un bon smartphone se doit d’avoir une bonne autonomie ! Le Xiaomi Mi Mix 2 proposera une batterie de 3400 mAh avec une compatibilité Qick Charge 3.0, ce qui nous permet de profiter de l’appareil.

Les amateurs de photographie ne sont pas en reste ! Le smartphone proposera un capteur photo principal IMX386, OIS 4 axes, f/2.0 et HDR. Ce qui permet de prendre de beaux clichés, que l’on peut ensuite admirer sur le magnifique écran borderless. Les petits fans de selfies ne seront pas déçus avec le capteur frontal de 5 mégapixels.

Xiaomi Mi Mix 2 : la qualité à bon prix

Autres informations sur la fiche technique, le Xiaomi Mi Mix 2 proposera la 4G, bien évidemment, le Bluetooth 5.0,et deux emplacements nano SIM. Il fonctionnera sous Android 7.x Nougat. Disponible en deux coloris, noir et blanc, le smartphone sait donner envie ! Pour finir le Xiaomi Mi Mix 2 sera proposé au prix de 3 299 Yuans, soit environ 421 euros pour une version 64 Go et 4 699 Yuans, soit environ 601 euros pour le double de mémoire interne. C’est donc un appareil avec une belle fiche technique et un prix qui n’explose pas le plafond, il risque de faire des heureux !

