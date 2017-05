Xiaomi dévoilera un nouveau monstre de 6.4 pouces : le Mi Max 2

Le fabricant chinois de téléphones Xiaomi construit des téléphones superbes qui offrent un excellente rapport qualité/prix. Il semblerait que le constructeur puisse bientôt dévoiler un nouveau flagship de 6.4 pouces, baptisé le Mi Max. Car celui-ci sera le digne successeur du Xiaomi Mi Max 1. Qui pour rappel avait été glorifié pour ses bonnes performances.

Prenez par exemple son dernier Xiaomi Mi 6, un élégant téléphone en verre et métal avec la puce Snapdargon 835 du Galaxy S8 et un double capteur photo avec un téléobjectif similaire à celui de l’iPhone 7 Plus vendu pour seulement 2 500 Yuan en Chine. Soit environ 326 euros hors taxes. Malheureusement, il n’est vendu que sur les marchés asiatiques, ce qui est dommage.

Xiaomi : le nouveau Mi Max 2 se classera comme la plus grande phablette de 2017 avec son affichage de 6.4 pouces

En effet, le constructeur Xiaomi est prêt à annoncer un nouveau téléphone qui sera une véritable pépite pour tous les amateurs de phablettes. Il s’agit du nouveau Xiaomi Mi Max 2. Le téléphone sera équipé d’un écran de 6,44 pouces et disposera d’une batterie gigantesque de 5 000 mAh.

Le téléphone ne sera probablement pas vendu officiellement aux États-Unis ou en Europe, mais les aficionados de téléphone trouveraient quand même utile le fait de connaître son existence. Le Mi Max 2 est un appareil de gamme moyenne qui arborera une étiquette de prix encore plus faible que le Xiaomi Mi 6. Et il devrait venir en deux versions, une avec une puce Snapdragon 625 et une avec le processeur Snapdragon 660 le plus récent.

La date de sortie officielle pour le Mi Max 2 est fixée au 25 mai en Chine, et c’est alors à ce moment-là que nous pourrons en apprendre plus sur tous les détails intéressants de ce flagship. Ce sera probablement l’une des plus grandes phablettes de 2017. Cela ravira certainement les utilisateurs à la recherche d’un maximum de confort et d’affichage.

Que pensez-vous de cette nouvelle phablette de Xiaomi ? Dites-le nous en commentaire.