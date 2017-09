Xiaomi Chiron : une configuration spectaculaire révélée par un benchmark

Le Xiaomi Chiron, ce fameux smartphone que le constructeur chinois serait en train de préparer, fait de nouveau parler de lui. Un benchmark nous dévoile aujourd’hui ce que devrait être sa configuration technique.

Xiaomi a marqué les esprits avec le Xiaomi Mi Mix 2, son nouveau flagship qui a été dévoilé récemment aux côtés du Mi Note 3, un terminal milieu de gamme. Grâce à ce modèle haut de gamme, la firme a atteint un exploit qu’elle n’a jamais réalisé auparavant. En effet, tous les stocks ont été écoulés en moins d’une minute lors d’une vente flash sur une célèbre plateforme e-commerce chinoise. Alors que la plupart des fans ont les yeux rivés vers ce modèle premium, un autre mobile fait déjà parler de lui. Connu sous le nom de code « Xiaomi Chiron », celui-ci a été aperçu dans un benchmark GFXBench.

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Chiron se dévoilent sur un benchmark

À en croire ce benchmark de GFBench, le Xiaomi Chiron serait un smartphone haut de gamme doté d’un écran de 5,6 pouces en définition Full HD, soit de 1920 x 1080p. Comme processeur, il utiliserait un Qualcomm Snapdragon 835 couplé au GPU Adreno 540. Par ailleurs, le Xiaomi Chiron disposerait d’une RAM de 6 Go. Son espace de stockage interne serait de 256 Go. La partie logicielle serait occupée par Android 7.1.1 Nougat avec la surcouche maison MIUI. D’après des spécialistes, il est fort possible que ce modèle entre directement en compétition avec le Galaxy S8. Il est également probable que ce fameux « Xiaomi Chiron » soit le Mi Note 3 Pro, la version musclée du Xiaomi Mi Note 3. En tout cas, pour le moment rien n’est sûr. Voilà pourquoi nous vous conseillons de prendre ces informations avec des pincettes.

Que pensez-vous de ces caractéristiques techniques du Xiaomi Chiron ?