Xiaomi arrive en Europe avec une première boutique physique !

Xiaomi est un constructeur chinois qui devient de plus en plus célèbre notamment grâce à ses smartphones de qualité vendus à des prix très attractifs. Pour être encore plus rapidement connue en Europe, la marque a décidé de lancer une boutique en Grèce.

La firme a envie d’étendre son influence sur le Vieux Continent et elle a choisi Athènes et plus particulièrement le centre commercial Golden Hall de Marousi pour implanter fin septembre sa première boutique européenne. Bien plus qu’un simple point de vente, la société met aussi à la disposition de ses fans un service client ainsi qu’un centre de réparation.

Avec son premier Mi Store en Europe, Xiaomi franchit une étape

Marre de passer par la case importation ? Beaucoup ont gardé espoir et leur vœu s’est réalisé ! Xiaomi a pensé aux Européens en ouvrant son premier Mi Store sur le Vieux Continent en partenariat avec Info Quest Technologies. Cette dernière en a profité pour devenir le fournisseur officiel en Grèce de Xiaomi. Le premier pas avait été fait en proposant un Mi Mix 2 compatible avec toutes les bandes. Une autre étape vient d’être franchie et pas des moindres ! Enfin une boutique physique de Xiaomi qui a décidé de conquérir le marché européen après avoir tout prouvé sur le marché asiatique.

Les mobinautes pourront désormais se procurer un Mi Mix 2, un Mi 6 ou encore un Mi Note 3 et essayer tous les flagships de la marque. Ils auront aussi la possibilité d’aller faire réparer leur téléphone estampillé Xiaomi.

