Xiaomi a attendu Apple pour passer à la recharge sans fil

Xiaomi continue de faire le suiveur d’Apple. Après avoir copié sur les flagships de la firme à la Pomme pour le design de ses smartphones, la marque chinoise adhère la norme de recharge sans fil Qi 7 mois après le géant californien.

Les smartphones de Xiaomi ont souvent tendance à ressembler aux iPhone d’Apple mis à part le Mi Mix 2 mais le constructeur chinois a décidé de faire encore une fois comme Apple en rejoignant le consortium de la norme Qi. On rappelle quand même que les nouveaux iPhone ont été présentés il y a quelques jours. Xiaomi compte profiter du succès des smartphones de la Pomme (et surtout de l’iPhone X) qui va contribuer à la démocratisation des chargeurs sans fil Qi.

Xiaomi Mi 7 : le premier smartphone de la firme à être doté d’un système de recharge sans fil ?

Apple n’est pas la première entreprise à adopter la norme de recharge sans-fil Qi. En effet, celle-ci existe depuis 2008 et de nombreux constructeurs y ont déjà adhéré comme Samsung ou encore LG. Ce n’est donc pas une coïncidence si Xiaomi décide à son tour de rejoindre le consortium juste après la présentation des iPhone 8, 8 Plus et X.

Un système de recharge sans fil ne fonctionne qu’avec les terminaux qui disposent d’un dos en plastique ou en verre. Ça tombe bien, les Xiaomi Mi 5 et Xiaomi Mi 6 sont déjà dotés d’un dos en verre. Nul doute que le Xiaomi Mi 7 fasse de même et qu’il soit donc le premier smartphone compatible avec la recharge sans fil de la marque. Comme les téléphones de la marque sont généralement vendus à des prix très intéressants, on espère que ce sera la même chose avec les chargeurs sans fil.

Que pensez-vous de cette news ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !