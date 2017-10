Xavier Niel, patron de Free, s’attaque à SFR Presse !

Xavier Niel a été l’invité de l’émission Clique Dimanche sur Canal +. Le PDG de Free a profité de ce moment pour critiquer Patrick Drahi, et plus précisément SFR, en raison de la « magouille de TVA » liée à SFR Presse.

Le boss de Free, qui également copropriétaire du journal Le Monde, a été l’invité spécial de Clique Dimanche. Lors de l’émission, Xavier Niel a dû répondre à des questions relatives au projet de Patrick Drahi, patron d’Altice, la maison mère de SFR, et copropriétaire de Libération et L’Express, concernant l’ajout d’une offre de presse dans les forfaits des opérateurs. Selon le PDG français le plus influant sur les réseaux sociaux, cette stratégie risque de détruire la presse et se résume à « une magouille de TVA. ». « Cela consiste juste à dire, si je mets de la presse dans mon forfait téléphonique, j’ai une TVA réduite et je gagne 400 millions d’euros. Cela me fait économiser 10 millions et je fais un bon plan financier », assure-t-il.

La vision du patron de SFR entrainera la « mort » de la presse d’après Xavier Niel

Pour le boss de Free, la vision de Patrick Drahi ne fera qu’accélérer la disparation de la presse. « Ils ne s’intéressent pas à la presse, au contraire je pense qu’ils accélèrent la disparition de la presse, plutôt que l’aider », avance le PDG de Free avant d’ajouter « si on parle de Patrick Drahi, il est là à l’origine pour aider Libération, je ne suis pas sûr qu’en l’offrant gratuitement cela l’aide. ». D’ailleurs, Maxime Lombardini, le directeur général d’Iliad, a profité de la publication des derniers résultats de son groupe pour critiquer la manière dont certains opérateurs calculent le taux de TVA qu’ils appliquent à leurs offres de presse, réclamant plus de transparence. Suite à cela, les députés ont adopté lors de l’examen du projet de loi de finances 2018 une solution selon laquelle « le taux réduit de TVA pour la presse en ligne doit s’appliquer aux consommateurs pour la seule utilisation de cette presse en ligne et non pour d’autres fournitures. ».

