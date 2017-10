Xavier Niel, le big boss de Free, fait partie des 5 patrons préférés par les Français

Un sondage mené par le magazine Capital a permis de connaitre les chefs d’entreprise préférés des Français. Le PDG de Free, Xavier Niel, figure dans le top 5 du classement.

Comme l’an dernier, le très connu magazine Capital nous dévoile le classement 2017 des patrons les plus appréciés des Français. Pour déboucher à sa nouvelle conclusion, Capital a effectué entre le 18 et le 21 août dernier un sondage sur un échantillon de 1007 Français âgés de 15 ans et plus. Pour cela, le magazine a utilisé la méthode des quotas et l’outil Scan Leader. Afin de rendre les résultats plus crédibles, seuls les chefs d’entreprise connus par plus de 20 % de la population ont été considérés. Alain Afflelou arrive ainsi en tête avec un score de 78 %. Le PDG de Free, Xavier Niel, lui, se trouve en 5e position avec 70 % d’opinions positives.

Un recul pour le patron de Free

En effet, en 2016, le boss de Free était à la deuxième position avec un score de 74 %. En tout cas, même s’il a cédé sa place à une autre personne, Xavier Niel reste le patron préféré parmi les opérateurs français. Il devance le boss d’Orange ou encore celui de Bouygues Telecom. Stéphane Richard se trouve effectivement à la 9e place avec 63 %, alors que Martin Bouygues occupe la 15e position avec 58 %. Ces scores s’avèrent en tout cas satisfaisants par rapport à celui de Patrick Drahi. Le patron de SFR, avec 41 %, se trouve même derrière Vincent Bolloré. Le boss de Canal+ possède en effet un taux d’appréciation de 45 %. À en croire Jérôme Neveu, président du cabinet Advent, l’impopularité de ces deux dernières personnes est liée au caractère multinational de leurs entreprises.

