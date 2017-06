[WWDC 2017] Le nouvel iPad Pro 10.5 pouces débarque avec des caractéristiques survitaminées

Ce n’était pas vraiment une surprise, Apple a présenté son iPad Pro 10.5 pouces hier. Celle-ci dispose d’un nouveau processeur plus rapide mais ce n’est pas tout !

L’iPad Pro 10.5 pouces ne vient pas se hisser entre la version de 9.7 pouces et celle de 12.9 pouces puisqu’elle prend tout simplement la place de la première. Ce nouvel iPad Pro arrive avec une configuration impressionnante.

iPad Pro 10.5 pouces : un écran plus spectaculaire, un processeur bodybuildé et des APN qui valent le détour

On commence par les dimensions et le poids de l’appareil. L’iPad Pro 10.5 pouces fait quasiment la même taille que la version de 9.7 pouces (174.1 x 250.6 x 6.1 mm contre 169.5 x 240 x 6.1 mm). La nouvelle tablette d’Apple pèse 30 g de plus (477 g pour la version Wi-Fi et 4G contre 444 g). Mais elle n’est pas du tout encombrante.

Si les dimensions des coques sont similaires, l’écran de l’iPad Pro 10.5 pouces est plus large que celui de l’iPad Pro 9.7 pouces. La définition de la dalle est de 2224 x 1668 pixels et l’écran prend en charge les contenus HDR. Quant au taux de rafraîchissement, il double puisque l’on passe à 120 Hz. On note aussi une intensité lumineuse qui peut atteindre les 600 nits.

La configuration technique est également au-dessus des générations précédentes puisque l’iPad Pro 10.5 pouces embarque le processeur A10X Fusion et tourne sous iOS 11. Apple promet des performances 30% supérieures à celles proposées par la puce A9X.

Pour la partie photo, Apple a placé dans sa tablette les capteurs de l’iPhone 7. À l’arrière, c’est donc un APN de 12 millions de pixels (ouverture à f/1.8) avec stabilisation optique et la capacité de filmer en 4K. Quant au capteur FaceTime situé à l’avant, il compte 7 millions de pixels.

L’autonomie de l’appareil en utilisation est de 10h. Comme d’habitude, plusieurs versions seront commercialisées avec une capacité de stockage interne différente : 64 Go, 256 Go et 512 Go. La version Wi-Fi sera vendue à partir de 739 euros. Si vous voulez une compatibilité 4G, vous devrez débourser 899 euros.

