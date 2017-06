[WWDC 2017] HomePod : la nouvelle enceinte connectée haut de gamme d’Apple

La Worldwide Developers Conference d’Apple, conférence dédiée aux développeurs a débuté depuis hier. Elle aura lieu cette année du 5 au 9 juin à San Jose et non à San Francisco. Apple a dévoilé HomePod, sa nouvelle enceinte connectée haut de gamme.

En effet, depuis hier, la WWDC bat son plein. Apple a frappé fort en annonçant des nouveautés. Notamment au niveau de ses OS avec iOS 11, macOS 10.13 « High Sierra » et watchOS 4. Sans oublier un nouvel iPad Pro 10.5 pouces, l’iMac Pro. Apple a annoncé un nouvel iMac réservé cette fois aux pros. Le design a été revu, la machine est en noir métallique. Ainsi que la HomePod, sa nouvelle enceinte connectée sur laquelle nous allons nous pencher plus particulièrement.

HomePod : Apple dévoile sa nouvelle enceinte connectée

En effet, Apple a présenté une enceinte haut de gamme. Elle est connue sous le nom de HomePod. L’appareil offre ainsi un son 360 immersif, des fonctionnalités de reconnaissance de l’environnement. L’assistant vocal d’Apple, à savoir Siri est également intégré à l’appareil. Il est donc possible de se servir de sa voix pour commander Apple Music sur le HomePod. L’appareil pourra par exemple donner des informations et des résultats sportifs et permettra d’envoyer des SMS.

Elle sera commercialisée en décembre 2017 au prix de 349 $ dans certains pays anglophones (tels que les Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie). Pas de nouvelles pour la France pour le moment. Elle a pour ambition de « révolutionner la musique » d’après les dires de la firme. L’enceinte sera donc en concurrence directe avec le modèle Echo d’Amazon et son assistant vocal Alexa.

Avec iOS, on remarque aussi quelques nouveautés telles que ARkit, qui est une plate-forme pour la réalité augmentée. Qui donne ainsi aux développeurs de nouveaux outils permettant de créer des applications de réalité augmentée pour iPhone et iPad. Au même titre que les filtres de Snapchat.

Que pensez-vous de cette HomePod ? Dites-le nous en commentaire.