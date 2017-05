Windows 10 S ne vous permettra pas de changer votre navigateur web par défaut

En effet, la nouvelle version Windows 10 S, empêchera de changer votre navigateur web par défaut ainsi que votre moteur de recherche, c’est-à-dire Bing. Microsoft a présenté le concurrent de Chrome OS, à savoir Windows 10 S lors d’un événement spécial à New-York.

Le fabricant de logiciels a rapidement révélé que seules les applications Windows Store fonctionneront sur Windows 10 S et le chef de Windows Terry Myerson a même révélé que le nouveau système d’exploitation ne permettra pas de changer votre navigateur web par défaut. Le nouveau système d’exploitation « exécutera n’importe quel navigateur dans le Windows Store. » Mais en revanche Microsoft interdira aux utilisateurs de modifier le navigateur par défaut sur ce nouveau système d’exploitation.

Microsoft : Windows 10 S impose un navigateur par défaut

Windows 10 S est une variante de Windows 10 Professionnel. Le système d’exploitation a été présenté récemment par la firme de Redmond. Il aurait une forte finalité éducative. D’ailleurs, il serait le « meilleur Windows jamais conçu à des fins scolaires. »

Dans une FAQ pour Windows 10 S, Microsoft a admis qu’il est toutefois possible de télécharger un autre navigateur qui pourrait être disponible à partir du Windows Store. Mais Microsoft Edge restera le navigateur web par défaut. Si par, vous ouvrez un fichier « .htm ». Cela signifie tout simplement que si vous cliquer sur un lien depuis une autre application, le lien sera ouvert via Microsoft Edge. Et ce, même si vous souhaitez utiliser un autre navigateur. En plus de cela, le moteur de recherche est également imposé, il s’agit de Bing.

Pour l’instant, nous ne savons pas encore si Chrome OS sera disponible sur le Windows Store. La question qu’il reste à se poser, c’est de savoir si ce changement forcé va plaire aux utilisateurs.

Que pensez-vous de ces restrictions ? Dites-le nous en commentaire.