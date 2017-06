Wiko UPulse : le smartphone est maintenant disponible en magasins

La marque française de smartphone Wiko avait profité du Mobile World Congress édition 2017 qui avait eu lieu à Barcelone pour présenter son nouveau smartphone : le Wiko UPulse. Elle a annoncé récemment que son nouveau flagship est désormais disponible en magasin, pour un peu moins de 200 euros.

Durant le Mobile World Congress, de nombreuses marques ont présenté leurs nouveautés en terme de smartphones. Parmi celles-ci, Wiko, la firme française a présenter ses nouveaux smartphones de la gamme Upulse. Pourvus d’une fiche technique appréciables.

Wiko Upulse : le smartphone est disponible pour 200 € euros environ

Le nouveau smartphone de Wiko, avec son excellent rapport qualité/prix, vient ainsi apporter une autre alternative aux consommateurs. Les smartphones coûtant assez cher, tout le monde n’a pas forcément les moyens de s’acheter un smartphone à 800 €. Le Wiko Upulse dispose de caractéristiques convenables pour un smartphone de 2017.

Il embarque un écran IPS de 5.5 pouces, avec une définition Full HD. À l’intérieur, on retrouve un processeur quad-core, boosté par une mémoire vive de 3 Go pour pouvoir faire tourner toutes les applications. Le Wiko Upulse possède une capacité de stockage de 32 Go extensible jusqu’à 128 Go via une simple carte MicroSD. Vous pourrez ainsi stocker l’intégralité de vos fichiers. Avec son châssis en métal, le smartphone offre un look séduisant.

Pour la partie photographie, le Wiko Upulse n’est pas en reste. Car il embarque un capteur photo arrière de 13 mégapixels. En façade, on retrouve une caméra frontale de 8 mégapixels, destinée aux selfies. Le smartphone est aussi équipé d’un lecteur d’empreintes digitales. Il tourne sous Android Nougat 7.0. Il est accessible en boutiques pour un prix d’environ 200 €.

Il existe aussi une version allégée appelée UPulse Lite. Pourvue d’un écran plus petit, 5.2 pouces. Les caractéristiques sont inchangées. Il est disponible à un prix d’environ 180 €.

