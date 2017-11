Wiko, quel téléphone acheter en ce moment ?

Dans ce guide d’achat, vous découvrirez les références du constructeur Wiko les plus intéressantes actuellement.

Wiko est une marque franco-chinoise réputée pour ses smartphones low cost. Elle propose différents modèles de téléphones portables tactiles répondant aux besoins de chaque type d’utilisateur. Dans ce guide d’achat, vous découvrirez les références du constructeur les plus intéressantes actuellement.

Wiko View Prime Noir

Doté d’un design attrayant, le Wiko View Prime Noir est un smartphone double SIM qui offre la puissance nécessaire pour faire tourner rapidement vos applications. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 430 octa-core dont la fréquence d’horloge est de 1,4 GHz. Côté RAM, ce mobile Wiko jouit d’une capacité de 4 Go, de quoi permettre de naviguer confortablement dans les menus et sur internet. Le View Prime Noir vous séduira par son écran TFT d’un format 18 : 9. Il propose un capteur dorsal de 16 mégapixels. Ce qui semble également intéressant, c’est le fait qu’en façade, ce smartphone de 5,7 pouces comporte un objectif de 20 mégapixels appuyé par un autre de 8 mégapixels pour des selfies réussis en tout temps.

Wiko Wim Bleen

Le Wiko Wim Bleen est un smartphone Android qui permettra à tout le monde de vivre une expérience utilisateur inédite. Élégant, il propose un grand nombre de fonctionnalités qui facilitent le quotidien de celui ou de celle qui l’utilise. Possédant deux emplacements pour carte SIM, ce téléphone portable tactile Wiko dispose d’un excellent rapport qualité-prix. Son écran AMOLED de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080p assure un excellent rendu graphique en toutes circonstances. N’hésitez pas à vous servir du Wim Bleen pour profiter de vos jeux vidéo Android favoris. Pour la photo, il est question d’un double capteur dorsal de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Wiko View 32 Go Noir

Conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d’un espace de stockage assez large, le Wiko View 32 Go Noir, comme son nom l’indique, propose une mémoire interne de 32 Go. En plus de cela, il comporte un emplacement pour carte micro SD supportant jusqu’à 128 Go. Sa batterie Li-Po de 2900 mAh promet une autonomie de 22 heures en mode 3G et de 184 heures (environ 8 jours) en veille. Pour le reste, le View 32 Go Noir est muni d’un processeur Snapdragon 425 quad-core épaulé par 3 Go de RAM. Il arbore une dalle LCD de 5,7 pouces avec une résolution de 720 x 1440 pixels. La résolution de son appareil photo dorsal est de 13 MP, tandis que celle de son APN frontal est de 16 MP.

Wiko Sunny 2 Or

Le Wiko Sunny 2 Or est un smartphone de 4 pouces qui possède un écran doté d’une résolution de 800 x 480 pixels. Son processeur quad-core épaulé par 512 Mo est suffisamment puissant pour exécuter rapidement les applications Android les plus utilisées actuellement. Ce téléphone portable tactile possède un appareil photo dorsal de 5 mégapixels qui peut tourner des vidéos en qualité HD. Pour le stockage des données, l’utilisateur a à sa disposition une mémoire interne de 8 Go. Un slot pour carte micro SD est également prévu. Pour ce qui est de son autonomie, elle est de 5 heures en parole et de 270 heures en veille.

Wiko Harry Anthracite

Le Wiko Harry Anthracite est un concentré de technologie qui vous permettra de rester connecté en tout temps. Compatible 4G, il offre une navigation fluide sur internet et à travers les menus de son OS Android. En ce qui concerne ses composants, le Harry Anthracite dispose d’un processeur Cortex A7 dont la fréquence est de 1,3 GHz. La capacité de sa mémoire vive, elle, est de 3 Go. La résolution de son écran TFT de 5 pouces est de 1280 x 720p. Ce terminal supporte donc les contenus HD. Il met en outre à disposition un APN dorsal de 13 MP ainsi qu’une caméra frontale de 5 MP.

