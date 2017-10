Wiko : le Sunny2 Plus bientôt disponible !

Si vous êtes plus intéressé par les smartphones petits budget, l’annonce du Wiko Sunny2 Plus saura vous ravir !

Wiko annonce la sortie de son Sunny 2 Plus, le smartphone petite bourse est un condensé de l’essentiel, la technologie, le grand format et l’élégance à tout petit prix ! Simple d’utilisation, le smartphone made in France sera proposé dès le 9 octobre sur le site de Wiko.

Wiko Sunny2 Plus : un design coloré et pratique

Le Wiko Sunny 2 Plus se diversifie et sera proposé en 5 coloris, noir, argent, or, bleen et vert, ce qui le rend encore plus mignon. L’écran du smartphone s’agrandit, tout en restant compact. Il propose une dalle tactile de 5 pouces, accompagné d’une définition de 480 x 854 pixels, ce qui reste une taille pratique pour consulter vos mails ou encore surfer sur la toile. Niveau technique, le smartphone embarque un processeur quad-core, cadencé à 1.3 GHz et boosté par une mémoire vive de 1 Go. L’appareil est donc capable d’offrir une expérience de navigation fluide, le système d’exploitation intégré sera Android Nougat 7.0.

Pour ce qui est des capteurs photos, le Wino Sunny2 Plus propose une caméra frontale de 2 mégapixels et une caméra principale de 5 mégapixels. Le smartphone est fourni avec une mémoire interne de 6 Go, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 64 Go, ce qui reste convenable. Ce qui fait vraiment le plus de cet appareil, c’est son prix. Il sera proposé pour seulement 69.99 euros, ce qui vous permet d’avoir un smartphone plutôt bien équipé à petit prix. Le choix en matière de couleur est également une bonne nouvelle, de quoi vous différenciez des autres ! Il ne reste plus qu’à attendre le 9 octobre.

Que pensez-vous du Wiko Sunny 2 Plus ? N’hésitez pas à nous donner votre avis !