WhatsApp : une prochaine mise à jour offrira la possibilité de partager tous types de fichiers

Vous pourrez bientôt partager des fichiers sous n’importe quel format avec la prochaine mise à jour WhatsApp.

WhatsApp va déployer une mise à jour qui vous apportera une nouveauté très utile. En effet, la version actuelle du réseau de messagerie instantanée permet de partager seulement trois types de fichiers : Word, PDF et les tableurs. Cela limitait donc beaucoup les possibilités des utilisateurs. Bientôt, une amélioration de taille verra le jour. Dans une prochaine mise à jour, vous pourrez partager des fichiers sous n’importe quel format. WhatsApp a donc décidé d’intégrer une option qui facilitera la vie d’un milliard d’utilisateurs.

WhatsApp : Partagez n’importe quel format de fichiers avec une taille limitée

Cette option saura certainement satisfaire les personnes qui utilisent WhatsApp. Elle devrait même apporter de nouveaux adeptes, car très peu d’applications proposent ce type de services. Le seul bémol se trouve dans le fait qu’il ne sera possible de partager que des fichiers de 100 Mo sur Android et de 128 Mo sur IOS. Cette limitation a été mise en place afin de ne pas saturer les serveurs. Cette nouvelle fonction est testée à l’heure où vous lisez ces lignes par un certain nombre de personnes. Après cela, la France pourra enfin jouir de cette nouvelle option très intéressante. WhatsApp a du mal à suivre la concurrence, cette mise à jour annoncée devrait donner un second souffle à une application qui en a bien besoin après le mauvais accueil de l’option copiée sur Snapchat : les stories.

Que pensez-vous de cette nouvelle possibilité ? Réagissez dans les commentaires.