WhatsApp : une nouvelle fonction mode nuit pour améliorer les photos en cas de faible luminosité ?

WhatsApp, l’application populaire de messagerie instantanée, a enregistré de nombreuses nouveautés au cours de l’année dernière. Facebook a même ajouté les Stories Snapchat sur WhatsApp sous la forme d’une nouvelle fonctionnalité appelée Statuts. La société a également introduit des appels vidéo et un chiffrement de bout en bout ainsi que le partage de tous les formats de fichiers. L’application pourrait chercher à ajouter une nouvelle fonctionnalité d’ici peu. Il s’agirait d’un mode nuit afin d’améliorer les photos en cas de faible luminosité.

Selon les derniers chiffres, WhatsApp compte plus de 1,2 milliard d’utilisateurs alors que Facebook vient juste de franchir la barre des deux milliards d’utilisateurs actifs. Il semblerait qu’elle prépare également quelque chose de son côté. L’application de messagerie achetée par Facebook en 2014 pour un énorme montant de 21 milliards de dollars, pourrait bientôt ajouter une nouvelle fonctionnalité pour ses 1,2 milliard de membres.

WhatsApp : bientôt un mode nuit pour les utilisateurs ?

En effet, en parlant des fonctionnalités WhatsApp à venir, il se murmure qu’un nouveau mode nuit pourrait bientôt apparaître. On se souvient que l’application avait déjà dévoilé de nombreuses nouvelles fonctionnalités. On pense notamment aux appels vidéo gratuits. Un chiffrement de bout en bout, le partage de tous les formats de fichiers et les statuts. Une version copiée-collée des célèbres Stories de Snapchat. Les Statuts de WhatsApp vous permettent de partager des photos, vidéos et GIF qui disparaissent au bout de 24 heures.

Aujourd’hui, la nouvelle fonctionnalité qui serait en préparation n’est autre que le mode nuit. Non, ce n’est pas le mode Nuit qui renverse le texte noir sur fond blanc pour produire une interface utilisateur qui ne nuira pas à vos yeux la nuit. C’est tout autre chose.

Le mode nuit pour WhatsApp fonctionne avec l’interface utilisateur de la caméra pour améliorer la qualité des photos prises dans des conditions de faible luminosité. Ce nouveau bouton pourrait également être ajouté à la fonction d’appel vidéo. La demande de cette fonctionnalité était pour l’iPhone, ce qui signifie que nous allons probablement voir ce Night Mode apparaître d’abord sur iOS et ensuite, il sera certainement adapté sur Android.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ? Dites-le nous en commentaire.