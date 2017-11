WhatsApp : une nouvelle (et bonne) fonctionnalité…

WhatsApp va rendre la possibilité de supprimer un message, après son envoi, accessible à l’ensemble des utilisateurs.

Lorsqu’on discute par message, une erreur d’envoi peut facilement être désagréable, pour celui qui envoie comme pour celui qui reçoit. Et les erreurs sont vite arrivées. C’est pour cette raison que WhatsApp devrait prochainement déployer une nouvelle fonctionnalité. Laquelle ? La suppression d’un message après son envoi. De quoi sauver la mise à de nombreux utilisateurs !

WhatsApp : sept minutes et pas une de plus

La célèbre application de messagerie WhatsApp voudrait se renouveler un petit peu. Elle permet déjà de nombreuses fonctionnalités, comme les conversations de groupe ou l’enregistrement de photos automatique. Mais les utilisateurs attendaient LA fonctionnalité…

En effet, qui ne s’est jamais trompé de destinataire ? Qui n’a jamais été contraint de renvoyer un message pour se corriger ? Qui n’a jamais souhaité pouvoir supprimer un message envoyé ? Les utilisateurs en rêvaient, WhatsApp l’a fait !

A l’instar de Skype qui propose déjà cette possibilité, WhatsApp va permettre de supprimer un message après que vous l’ayez envoyé. Mais pour cela, il faudra respecter des conditions précises. Tout d’abord, un temps limite est donné aux utilisateurs : sept minutes, et pas une de plus ! Au delà de ce délais, le message ne pourra pas être supprimé et sera lu par l’ensemble des destinataires. Ensuite, il faudra s’assurer que les interlocuteurs disposent de la dernière version de l’application. Sans quoi, une fois encore, le message ne pourra pas être effacé de la discussion.

Une bonne nouvelle de la part de l’application de messagerie ! Bien évidemment, si votre interlocuteur est rapide, il pourra lire votre message. Une fois dans la conversation, un message apparaitra pour signaler que le message a été effacé.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité apportée par WhatsApp ? Ca vous plait ? Dites-le nous dans les commentaires !