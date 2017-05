WhatsApp : l’application de messagerie instantanée a connu une panne mondiale exceptionnelle

WhatsApp a été victime d’une panne mondiale pendant plusieurs heures hier soir.

Les 1.2 milliard d’utilisateurs de la célèbre application de messagerie instantanée ont eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir se connecter. Ils n’ont donc pas pu envoyer de messages ni en recevoir pendant cette période.

Panne de WhatsApp : peu de réactivité du côté de ses community managers

Cette panne n’a épargné personne puisque ce sont tous les utilisateurs du globe qui ont été touchés et certains plus que d’autres.

D’après Business Insider, cette interruption ne serait pas la conséquence d’un piratage mais plutôt un problème technique. Nous n’avons pas plus de précisions pour le moment mais WhatsApp fonctionne à nouveau.

Les porte-paroles de ce service de messagerie rattaché à Facebook ont fait un bref récaptiulatif de la situation dans un communiqué : « Plus tôt dans la journée, des utilisateurs de WhatsApp dans toutes les parties du monde ne pouvaient plus accéder à WhatsApp pendant quelques heures. Nous avons maintenant résolu ce problème et nous nous excusons pour la gêne. ».

Avant, tous les problèmes techniques de WhatsApp étaient signalés sur son compte Twitter mais il n’y a plus aucun post depuis trois ans. On rappelle que le rachat de l’appli par Facebook a été fait en 2014 mais sa page sur ce réseau social n’a pas non plus été très réactive.

En France, l’application a cessé de fonctionner pendant le débat de l’entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Beaucoup d’utilisateurs ont signalé ce souci sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter.

WhatsApp beug de ouf !!! Pas vous ???? — Nabilla Benattia (@Nabilla) May 3, 2017

Ce n’est malheureusement pas la première panne pour WhatsApp. En effet, les utilisateurs ont dû subir la même chose durant la nuit du 31 décembre 2015.

