Vous voulez commander à manger ? Demandez à Facebook !

Facebook fait tout pour fidéliser ses membres. Le réseau social vient ainsi d’ajouter une nouvelle fonction. Celle-ci permet de commander à manger par le biais de sa plateforme en ligne.

Avec la concurrence de plus en plus féroce entre les plateformes en ligne, il est devenu primordial d’innover. Et cette innovation passe par l’ajout de nouvelles fonctionnalités permettant d’améliorer l’expérience utilisateur et de faciliter le quotidien des internautes. C’est d’ailleurs ce que fait Facebook actuellement. En plus des nombreuses nouveautés qu’il a introduites ces derniers temps, le réseau social permet aussi désormais de commander des plats cuisinés. Cependant, cette fonctionnalité n’est pour le moment disponible qu’aux États-Unis. Et il s’agit en fait d’une idée qui n’est pas tout à fait nouvelle puisque Facebook l’a déjà testé dans plusieurs villes américaines depuis plus d’un an. Et comme le succès est au rendez-vous, le numéro 1 des réseaux sociaux veut donc maintenant l’étendre dans tout le pays.

Facebook : commandez à manger depuis n’importe quel endroit

Avec cette fonctionnalité que Facebook vient de généraliser aux États-Unis, les Américains pourront commander des plats en toute facilité et se faire livrer chez eux ou au bureau. Il est également possible d’aller chercher la commande auprès du restaurant. Et puisque l’on parle de restaurant, sachez que maintenant, l’application permet de commander auprès de plusieurs enseignes. Les membres du réseau social situés aux USA ont notamment le choix entre Chipotle, Five Guys, Jack In The Box et Panera. Il est à noter qu’un déploiement de cette fonctionnalité dans d’autres pays est prévu. Mais avant de se lancer dans un tel projet, Facebook souhaite pour le moment la tester à grande échelle dans le pays de l’Oncle Sam.

