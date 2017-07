Vous videz trop vite votre enveloppe de data ? L’application Android Google Triangle va sûrement vous aider

Avec Google Triangle, vous allez pouvoir garder un œil sur votre consommation de data. Chaque application va être surveillée.

Triangle est une application disponible sur Android et uniquement aux Philippines pour le moment. En France, on trouve aujourd’hui des forfaits avec gigas illimités chez la plupart des opérateurs. Cela vous donne la possibilité de naviguer tranquillement sur vos sites préférés sans vérifier toutes les minutes combien de Go il vous reste. Pour ceux qui n’ont pas ce genre de forfaits, Google Triangle va vous permettre de mieux gérer votre consommation.

Google Triangle : ne laissez pas les applications gourmandes dévorer vos données mobiles

Avec cette application, vous pourrez contrôler votre consommation de données mobiles pour ne pas vous retrouver avec rien du tout avant la fin du mois. L’objectif de Google Triangle est simple : bloquer les applications gourmandes. Vous pourrez par exemple empêcher une appli de consommer vos Go après 10 min 30 min ou 60 min d’activité. Si vous en avez envie, elle pourra toujours le faire. Cela ne marchera qu’en 3G et en 4G donc vous ne pourrez pas utiliser cette appli en Wi-Fi.

Google Triangle vous dira combien de temps vous avez passé sur une application mais aussi combien de Mo ou de Go vous avez dépensé. Vous aurez parfois de belles récompenses puisque certains opérateurs offrent de la data aux utilisateurs de Triangle.

Comme dit précédemment, Google Triangle est actuellement en phase de test aux Philippines mais vous pouvez télécharger le fichier APK de cette application ici. On ne peut qu’apprécier une telle appli qui nous permet de faire des économies.

