Vous utiliserez bientôt votre smartphone à la place de votre pass Navigo

Dans une conférence de presse qui a eu lieu ce matin, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) nous a informés que le smartphone pourra bientôt remplacer le pass Navigo grâce à la technologie NFC.

Des millions de Franciliens utilisent tous les jours le pass Navigo pour prendre le RER, le métro ou encore le bus. Le souci est que l’on a tendance à plus facilement l’oublier qu’un smartphone. Île-de-France Mobilités a une solution : transformer notre téléphone en cette célèbre carte violette et grise. Cela pourrait être possible d’ici 2019.

Un pass Navigo sur son smartphone, c’est pour 2019 « au plus tard » !

Dans un peu plus d’un an, vous pourrez passer les portiques avec votre téléphone. Attention, il devra absolument être équipé d’une puce NFC et vous devrez télécharger l’application Vianavigo qui est déjà disponible sur iOS et Android. L’app vous permettra, entre autres, de renouveler votre forfait. Un gain de temps puisque vous n’aurez pas besoin de passer des heures dans une file d’attente, « tout se fait depuis l’application » comme le précise Île-de-France Mobilités. Vianavigo ne remporte pas vraiment le succès escompté. En effet, elle obtient la version Android obtient la note de 3.7/5 sur le Play Store tandis que celle sur l’App Store a récolté la note de 2.5/5.

Votre abonnement Navigo sera intégré à la carte SIM de votre mobile afin d’assurer « une sécurisation maximale des données ». Ainsi, cela fonctionnera même quand vous n’aurez plus de batterie, pratique non ?

Le déploiement de ce service se fera « au plus tard en 2019 ». Des discussions sont déjà entamées « avec les opérateurs de transports et de téléphonie pour le déployer dès la rentrée 2018 ».

