Vous pouvez payer jusqu’à 23 000 dollars pour un iPhone X !

Certaines personnes profitent de la rupture de stock de l’ iPhone X pour proposer des offres qui dépassent parfois l’imagination. Aussi, un vendeur sur eBay propose l’appareil à 23 000 dollars.

Malgré le prix de l’iPhone qui dépasse les 1000 €, force est de constater que ce mobile rencontre un grand succès. Un exploit qui est surtout symbolique dans la mesure où l’appareil marque le 10e anniversaire de l’iPhone. En plus de cela, il propose un design qui est largement différent des précédentes générations de smartphones d’Apple. L’ iPhone X suscite aussi l’intérêt en raison de la présence de la fonction Face ID, une technologie de reconnaissance faciale sans précédent. Face à tout cela, les précommandes ont explosé si bien que les livraisons ont été repoussées à plusieurs semaines. Mais il faut dire que l’attente se fait de plus en plus longue, ce qui pousse certaines personnes à prendre des décisions « insolites ».

Il met en vente son iPhone X sur ebay pour plus de 20 000 dollars

Un vendeur sur eBay a ainsi profité de cette lenteur des livraisons de l’iPhone X pour mettre en vente le sien. Et le prix risque largement de vous impressionner puisqu’il est de 23 000 dollars. Si vous faites bien le calcul, cela représente le prix normal de 20 iPhone X. On ne sait pas réellement la raison qui a poussé cette personne à fixer un tel tarif, mais il faut dire que cela dépasse l’imagination. D’autant qu’il s’agit d’un smartphone qui n’a bénéficié d’aucune amélioration par rapport aux produits proposés par l’Apple Store. Le vendeur a pourtant expliqué que pour lui, il n’est pas question de faire des bénéfices. Ce prix inclurait en fait les services liés à la livraison de l’iPhone parce qu’il compte prendre l’avion pour le livrer lui-même.

Que pensez-vous de cette idée ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire.