Vous pouvez avoir l’écran de l’iPhone X sur un smartphone Android grâce à cette application !

Vous trouvez l’iPhone X trop cher et vous n’êtes pas près de l’acheter ? Sachez que vous pouvez imiter l’écran de ce nouveau flagship d’Apple grâce à une application Android.

La Pomme a marqué les esprits le 12 septembre dernier en dévoilant non pas deux, mais trois smartphones. En effet, en plus de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus, le constructeur nous a gratifiés d’un autre produit, l’iPhone X. Sur le plan technique, ce dernier n’a rien de vraiment différent de la 8e itération d’iPhone. Ils ont plusieurs composants en commun (processeur, GPU, webcam, etc.) Par contre, l’iPhone X se démarque par son design qui constitue une grande nouveauté chez Apple. Le plus remarquable est l’aspect de son écran OLED bord à bord. En fait, les capteurs en façades découpent la dalle en deux, ce qui donne l’impression de voir un affichage avec des cornes. Le développeur Idoideas s’est visiblement inspiré de ce design hors du commun lors de la création de l’Application XOutof10 qui permet de le reproduire sur un smartphone Android.

XOutOf10, une application pour afficher l’écran de l’iPhone X

Téléchargeable depuis GitHub, XOutOf10 exploite le protocole « autorisation de superposition ». Bien qu’elle ne soit pas capable de faire grand-chose, comme modifier les icônes, elle permet tout de même de créer une excroissance noire avec une image des capteurs de l’iPhone X. Aussi, vous verrez ces derniers s’afficher sur votre smartphone Android. « Vous avez vu la conférence de rentrée d’Apple, et vous avez entendu parler de la dernière innovation d’Apple, l’iPhone X. Vous, utilisateur moyen d’Android, avez probablement bien rigolé des utilisateurs Apple à propos des capteurs masquant une partie de l’écran » telle est la façon dont Idoideas décrit cette appli amusante. À lui également d’ajouter: « c’est drôle, je suis d’accord. Vos amis fanboy d’Apple ont probablement dit que ça ne dérangeait pas ou qu’ils n’avaient pas encore pu essayer. Et bien, vous ne payerez pas 999 dollars pour le tester, et maintenant vous n’en avez même plus besoin »…

Seriez-vous par hasard intéressé par cette application d’Idoideas ?