Votre ancien smartphone contre un Google Pixel ? C’est la nouvelle opération du géant américain

Le Pixel et le Pixel XL sont les deux smartphones phares de la société américaine Google. Sortis il y a presque un an, ces deux mobiles ont connu un bon succès auprès des consommateurs. Le géant américain revient désormais avec les Google Pixel 2 et Pixel XL 2.

Un Google Pixel contre votre ancien smartphone

Avant l’arrivée de ses prochains smartphones nouvelle génération, la firme américaine Google tente d’attirer de nouveaux clients. En effet, il vient de lancer une opération marketing qui semple, à première vue, assez intéressante. En échange de votre ancien mobile, Google vous offre le Pixel ou le Pixel XL.

Vous pourrez donc échanger votre vieux mobile contre un Pixel ou un Pixel XL… et une certaine somme d’argent. Le principe est simple : le client souscrit à l’offre de reprise en achetant un Google Pixel ou un Pixel XL. Il renvoie ensuite son ancien mobile à Google qui verse une somme quelconque à l’utilisateur sous forme de crédits.

Bien évidemment, le problème ici est que Google revend les anciens mobiles à très assez bas, ne permettant pas aux clients d’obtenir un réel avantage. D’après une liste d’Android Police, voilà les offres de reprises :

Cette offre peut sembler intéressante pour d’autres et un désavantage pour certains. Quoi qu’il en soit, cette offre concernera d’abord les États-Unis avant d’arriver, peut-être, dans nos contrées. La firme Google souhaitent attirer le regard vers ses futurs Pixel 2 et Pixel XL 2 qui devraient être présentés le 4 octobre prochain. On vous parlait il y a quelques jours d’un possible design assez impressionnant.

Que pensez-vous de cette offre ? Dites-nous tout dans les commentaires !