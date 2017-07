Vkworld Z3310 : un clone chinois du Nokia 3310 (2017)

Tous les téléphones célèbres ont droit à leur clone et la plupart viennent d’Asie. Après un Kiicaa S8 visuellement convaincant (niveau plagiat), c’est au tour de la société chinoise Vkworld de sortir le Z3310, un sosie du nouveau Nokia 3310.

La présentation du Nokia 3310 version 2017 lors du MWC de cette année a soufflé un vent de nostalgie sur le paysage de la téléphonie mobile. Vkworld compte surfer sur cette vague en lançant une copie : le Z3310. Le comble, c’est qu’elle est meilleure que l’original.

Une fiche technique améliorée et un prix plus abordable du côté du Vkworld Z3310

La version 2017 du Nokia 3310 joue la carte de la simplicité avec un écran couleur de 2.4 pouces d’une définition de 240 x 320 pixels, une mémoire interne de 16 Mo un capteur photo de 2 millions de pixels et une batterie Li-Ion de 1200 mAh. Le tout pour un prix de 69 euros. Le Vkworld Z3310 fait mieux en doublant la capacité de l’espace de stockage interne : 32 Mo contre 16 Mo. Il dispose également d’une meilleure batterie avec 1450 mAh contre 1200 mAh. Il se paye même le luxe d’avoir une petite LED. À noter que le Z3310 de Vkworld est compatible avec les bandes 850, 900, 1800 et 1900 MHz tandis que le Nokia 3310 prend uniquement en charge les bandes 900 et 1800 MHz. L’écran est le même tout comme l’appareil photo.

Le Z3310 a aussi un prix largement plus séduisant que celui du Nokia 3310 (2017) : comptez environ 20 euros pour la copie alors que le mobile de la marque finlandaise est disponible à 69 euros.

Que pensez-vous du Vkworld Z3310 ? Peut-il connaître un plus grand succès que la réédition du Nokia 3310 ? Dites-le nous dans les commentaires !