Vivo X20 Plus : le dernier smartphone borderless du constructeur chinois débarque prochainement

La marque chinoise a présenté il y a peu son nouveau smartphone sans bords : le Vivo X20 Plus. On vient d’apprendre qu’il va débarquer prochainement.

Le Vivo X20 Plus est un téléphone borderless particulièrement séduisant techniquement et esthétiquement. Il pourrait facilement trouver une place sur le marché du milieu de gamme.

Vivo X20 Plus : un téléphone milieu de gamme convaincant dans tous les domaines

Le constructeur chinois a de quoi rassembler les consommateurs autour de son Vivo X20 Plus. Ce dernier est doté d’une dalle de 6.43 pouces d’une définition de 1080 x 2160 pixels. L’écran adopte le format 18:9 et oublie les bords. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 660 épaulé par 4 Go de mémoire vive et une puce graphique Adreno 512. S’ajoute à cette configuration une mémoire interne de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD. Le Vivo X20 Plus fonctionne sous Android 7.1.1 Nougat et l’interface est offerte par la surcouche maison Funtouch OS 3.0.

La partie photo est aussi époustouflante avec un double capteur dorsal de 24 et de 5 millions de pixels. De quoi prendre de très bonnes photos d’autant plus que l’ouverture est de f/1.8. À l’avant, on trouve une caméra frontale de 24 millions de pixels (f/2.0). Le capteur d’empreintes digitales prend place à l’arrière sous le logo de la marque.

Enfin, le Vivo X20 Plus est alimenté par une batterie de 3905 mAh qui est rechargeable en passant par le port microUSB.

Les consommateurs séduits par sa fiche technique peuvent le précommander sur la boutique officielle et choisir entre les trois coloris suivants : rose, or ou noir. Il faudra débourser 3498 yuans soit environ 450 euros. La sortie est prévue pour le 28 octobre prochain.

