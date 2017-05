Une vidéo dévoile l’aspect d’un prototype de l’iPhone 8

L’iPhone 8 continue toujours d’être au cœur des rumeurs. Après des rumeurs sur le report de sa date de sortie pour un retard d’approvisionnement, il a finalement été confirmé qu’il puisse débarquer en septembre comme prévu. À présent, une nouvelle vidéo est apparue sur le toile assez récemment. Celle-ci dévoile, la prise en main d’un prototype de l’iPhone 8.

Ce ne sont pas les 10 secondes les plus excitantes de toute votre vie, mais cela nous donne un véritable indice sur l’aspect du prochain smartphone de la marque à la pomme. Le journaliste leaker d’informations sur les design et caractéristiques de smartphones Benjamin Geskin a publié une vidéo de lui prenant en main une maquette du prochain iPhone 8.

Une maquette de l’iPhone 8 en vidéo

Grâce aux publications de Benjamin Geskin, on peut distinguer une vidéo de la maquette, d’une durée d’environ 10 secondes. D’autres photos de la maquette à l’appui, ainsi qu’un schéma du futur smartphone. Ce schéma nous permet de constater que le flagship aurait pour dimensions 70,94 x 143,58 x 7,57 mm. Il serait également doté d’un écran de 5,7 pouces.

Il semble certainement crédible et joliment brillant, le cadre supposé en acier inoxydable semble également robuste comme toujours. La configuration à double caméra verticale à l’arrière est également présente, ce qui devrait être une caractéristique réelle de l’iPhone à venir.

Hélas, la maquette ne nous laisse pas avoir un bon aperçu de l’écran. Nous aimerions vraiment voir à quel point les bords du smartphone seront minces. Reste également à savoir si Apple va véritablement lancer des coloris comme celui-ci. Et si la sortie de l’appareil aura réellement lieu au cours de la rentrée prochaine.

Que pensez-vous de l’iPhone 8 ? Qu’attendez-vous de celui-ci ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.