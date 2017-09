La vente du Xiaomi Mi Mix 2 porte bien son nom puisqu’elle a duré moins de 60 secondes !

Officialiser le 11 septembre dernier, le Xiaomi Mi Mix 2 est un appareil qui est très attendu, tellement attendu que sa première vente flash n’a même pas durée une minute !

La firme chinoise Xiaomi avait choisi de dévoiler son dernier flagship seulement un jour avant la Keynote de la firme de Cupertino. Cela n’a pas empêché les consommateurs de s’intéresser de près au Xiaomi Mi Mix 2. Le smartphone présente tout de même une belle fiche technique. Il est muni d’un écran tactile borderless de 5.99 pouces, accompagné d’une résolution de 2160 x 1080 pixels. Il garantira donc une excellente qualité de navigation sur le smartphone. Pour ce qui est du processeur, Xiaomi nous propose un Snapdragon 835, équipé de 8 cœurs et boosté par une mémoire vive de 4 Go, ce qui promet une excellente fluidité d’exécution ! Le smartphone est fourni avec une mémoire interne de 64, 128 ou 256 Go, ce qui permet de stocker pas mal d’appli et de photos.

Pour ce qui est des photos, vous avez à votre disposition un capteur principal de 12 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Ce qui vous permet de prendre de beaux clichés et d’immortaliser vos moments favoris. Pour finir, le Xiaomi Mi Mix 2 est équipé d’une batterie non-amovible de 3400 mAh et de la charge rapide, de quoi tenir toute la journée. En somme, on comprend l’engouement autour du smartphone.

Xiaomi Mi Mix 2, une vente flash, c’est rien de le dire

C’est le 15 septembre que le Xiaomi Mi Mix 2 a été lancé en Chine, le pays était donc le premier à bénéficier d’une vente flash. C’est globemobiles.com qui nous fait un rapport de la vente, d’après le site, tous les smartphones ont été vendus en seulement 58 secondes ! Un temps record, peut être que le smartphone sera l’appareil le plus vendu de la firme chinoise.

