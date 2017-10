Utiliser Google Assistant depuis ses AirPods c’est possible

Une application permettant de lancer Google Assistant depuis les Airpods vient d’être mise en ligne sur le Play Store. L’occasion de profiter optimalement de la paire d’écouteurs de la Pomme sur un smartphone Android.

Conçus originalement pour les iPhone et les autres terminaux de la firme basée à Cupertino, les AirPods sont des objets connectés plutôt intéressants. En plus d’être dotés de transducteurs pour écouter les contenus d’un smartphone, ils sont équipés d’un micro pour pouvoir passer des appels téléphoniques. D’ailleurs, le véritable point fort de ces dispositifs, c’est le fait qu’ils sont dépourvus de fil malgré leur très petite taille. Si depuis le début, il nous paraissait impossible de les utiliser pour lancer l’assistant vocal Google Assistant, en raison bien évidemment de leur concept destiné à Siri, aujourd’hui, on peut bel et bien accéder à cet outil de Google par le biais d’un simple geste. Conscient des gênes occasionnées par cette incompatibilité des AirPods avec les terminaux Android, le développeur DotArroww a donc créé l’application AirpodsForGA. Pouvant être téléchargée gratuitement depuis le Play Store, cette dernière rend l’utilisation de ces écouteurs d’Apple plus pratique sur un appareil animé par le système d’exploitation mobile de la firme de Mountain View.

Double taper sur l’un des AirPods pour activer Google Assistant

Grâce à cette application, il est donc désormais plus facile que jamais d’accéder à Google Assistant depuis les AirPods. Pour lancer l’outil, il suffit de double taper sur l’un des écouteurs. DotArroww précise cependant que cette technique peut ne pas fonctionner correctement si l’écran du téléphone est allumé. « Lorsque l’écran est déverrouillé, cela ne fonctionne pas tout le temps, puisqu’Android envoie les événements de touches média à l’application affichée et AirpodsForGA ne pourra pas enregistrer l’événement » explique-t-il. Alors, est-ce que vous comptez utiliser cette application afin d’accéder à Google Assistant depuis vos AirPods ?

N’hésitez pas à nous répondre en commentaire !