USB Killer : qui résistera le mieux entre le Google Pixel 2, l’iPhone 8, le clone de l’iPhone X, le Galaxy Note 8 et le dernier Nokia ?

C’est EverythingApplePro qui nous présente une nouvelle vidéo de test avec son USB Killer vs l’iPhone 8 et d’autres appareils, quel smartphone résistera le mieux ?

Le USB Killer est une clé USB qui délivre une belle décharge électrique, il suffit au Youtubeur EveryThingApplePro de brancher cette dernière à un appareil pour tester sa résistance. Cette fois-ci, il réalise un test avec plusieurs smartphones, dont le Google Pixel 2, l’iPhone 8, le Galaxy Note 8 et d’autres. Il semblerait que les smartphones soient désormais plus résistants !

Impulsion électromagnétique et USB Killer vs iPhone et compagnie

Le Youtubeur teste donc plusieurs appareils, il commence tout d’abord par passer un appareil à impulsion électromagnétique sur les smartphones, ces derniers résistent plutôt bien aux attaques du Youtubeur, mais le bouton principal de l’iPhone lâche après le redémarrage de l’appareil … Les autres smartphones, quant à eux, s’en sortent plutôt bien !

Vient ensuite l’épreuve des décharges, le Youtubeur introduit donc sa clé tueuse dans le dernier Nokia en date, et sans surprise, le téléphone de la firme ressort intact de l’expérience. Le Galaxy Note 8 et le Fake iPhone X fonctionnent également après ce test, seuls l’iPhone 8 et le Google Pixel 2 semblent avoir du mal. L’iPhone 8 ne répond absolument plus au tactile après le test, mais reste tout de même allumé, alors que le Google Pixel 2 meurt complètement après quelques secondes de résistance. On se souvient du premier test du Youtubeur avec le Google Pixel, qui était KO immédiatement après l’insertion de la clé.

