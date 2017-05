Une autonomie de 4 ans pour la protection clavier de Logitech destinée à l’iPad 2017

Logitech, le spécialiste suisse des accessoires pour ordinateurs et appareils, vient tout récemment d’annoncer le déploiement de la Slim Folio. Il s’agit d’une nouvelle protection clavier pour iPad.

Logitech a conçu ce tout nouvel accessoire spécialement pour l’iPad 2017. La Slim Folio présente pas mal de caractéristiques impressionnantes, mais celle qui retient le plus l’attention des utilisateurs comme des spécialistes, c’est sa grande autonomie. En effet, la nouvelle protection clavier du fabricant helvète est censée tenir 4 longues années. Du moins, c’est ce que l’entreprise promet, en plus d’autres caractéristiques particulièrement prometteuses. En tout cas, pour atteindre cet objectif pour le moins surréaliste, Logitech a choisi d’utiliser une pile et non une batterie rechargeable.

Logitech promet par cette prouesse une meilleure expérience utilisateur

D’abord, comment cette nouvelle protection clavier signée Logitech fonctionne-t-elle ? Pour que soit atteint l’objectif de 4 ans d’autonomie, l’utilisation journalière du clavier ne devrait pas dépasser les deux heures. Dans le rouage de Slim Folio, c’est une petite pile qui dégage l’énergie nécessaire, via le « Bluetooth Low Energy » : l’appellation de la technologie utilisée pour connecter le nouvel iPad avec son clavier. Il s’agit somme toute d’un système peu énergivore, avec une pile remplaçable bien entendu. Notons tout de même qu’il y a, comme toujours, des sceptiques qui affirment que Logitech ne ferait que vendre de la poudre de perlimpinpin. Cela dit, ce sont les utilisateurs qui vont juger ce qu’il en est vraiment. De son côté, le fabricant suisse est confiant que ces derniers auront justement une meilleure expérience dans la mesure où ils n’auront plus à se soucier en permanence du niveau de la batterie. Du reste, Logitech a annoncé que le déploiement de sa nouvelle protection clavier pour iPad se fera dès le mois en cours. L’accessoire est proposé à 99 dollars au lancement, soit une centaine d’euros à peu près.

