Un youtubeur risque jusqu’à 15 années de prison ferme pour pédopornographie

L’effet de mode des youtubeurs connaît une montée fulgurante. Certains ont acquis une notoriété mondiale, ce qui peut représenter un problème lorsque l’on regarde leur moyenne d’âge. En effet, la jeunesse et le succès sont deux choses qui ne se marient pas souvent très bien. Austin Jones, en a fait l’amère expérience. Il est accusé d’avoir demandé à deux jeunes filles de 14 et 15 ans d’envoyer des vidéos à caractère sexuel pour montrer leurs dévouements envers lui.

Le youtubeur a été arrêté à Chicago et a reconnu les faits

Austin Jones a pour talent le chant. Il cumule plus de 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il reprend des musiques célèbres et il interprète également ses propres compositions. Sa vidéo la plus célèbre compte plus de 5 millions de vues. Il revenait d’un concert en Pologne lorsqu’il a vu la police l’arrêter. Selon des documents du tribunal de Chicago, il aurait demandé à deux de ses abonnées de réaliser des vidéos subjectives afin de lui montrer à quel point elles étaient fans. L’interprète a bel est bien reconnu les faits en précisant son acte. Austin Jones a demandé à ces deux jeunes filles de faire une vidéo où elles dansaient de façon sensuelle. Par ailleurs, il leur a également demandé de réaliser ces vidéos en petite tenue. Il a poursuivi ses aveux en signalant qu’il s’était masturbé sur les vidéos de ses victimes. De la gloire au désespoir, il n’y a qu’un pas, Austin Jones en est l’exemple, lui qui risque jusqu’à 15 années de prison.

