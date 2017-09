Un youtubeur parvient à transformer un iPhone 5 en un iPhone X mini fonctionnel !

Un youtubeur n’a pas attendu longtemps avant de fabriquer une version mini de l’iPhone X fraîchement présenté lors de la traditionnelle keynote d’Apple. Le résultat est tout simplement stupéfiant.

Les grands écrans sur smartphone, ce n’est pas pour tout le monde, et l’iPhone X a une dalle particulièrement imposante puisque sa diagonale est de 5.8 pouces. Le youtubeur Lin Peirong a transformé un iPhone 5 en un iPhone X mini.

iPhone X mini : visuellement réussi mais une fiche technique qui ne vaut pas celle de l’iPhone X

Vous connaissez sûrement l’iPhone SE, un smartphone plus compact et abordable signé Apple. Eh bien, ce téléphone connaît un succès phénoménal et fait très mal à ses concurrents tournant sous Android. Il faut dire que les petits écrans continuent toujours de séduire les consommateurs.

En partant d’un iPhone 5, Lin Peirong est parvenu à faire un iPhone X mini. Pour le transformer en un téléphone quasiment borderless, il a notamment supprimé le bouton Home qui est devenu une commande virtuelle. Bon, on a connu mieux niveau smartphone sans bords comme le Xiaomi Mi Mix 2 mais cet iPhone X mini reste très agréable à regarder.

Techniquement, cette version miniaturisée reste bien entendu en dessous de ce que propose l’iPhone X. On vous rappelle que le dernier flagship d’Apple dispose d’un écran Super Retina de 5.8 pouces d’une définition de 1125 x 2436 pixels, d’une puce A11 et d’un double capteur de 12 millions de pixels. Si vous voulez plus de caractéristiques, vous pouvez lire cet article.

En attendant un iPhone SE 2 et si vous trouvez l’iPhone X trop cher, vous avez la possibilité de faire comme ce youtubeur si vous êtes un bon bricoleur !

Que pensez-vous de cet iPhone X mini ? Dites-le nous dans les commentaires !