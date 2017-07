Un site transpose les tweets de Trump en poèmes

Comme vous le savez, le très controversé président des Etats-Unis Donald Trump est bien connu pour ses tweets du moins directs. Si bien que des parodies ont commencé à voir le jour sur Internet. C’est à ainsi qu’un programmeur a eu l’idée de créer un site qui serait capable de transposer ses fameux tweets en véritables poèmes. Et le résultat est plutôt amusant.

Twitter est la plateforme favorite de Donald Trump, et ça nous le savons depuis longtemps. Ses tweets ont déjà fait le tour de la planète. Il était donc logique que des parodies à leur effigie soient réalisées. Elles proviennent du site Poet in Chief qui permet de transformer la plupart de ses tweets les plus connus en poèmes.

Poet in Chief : Trump fait de la poésie malgré lui

Un membre de Reddit, plus connu sous le surnom de Darby Crash a décidé de construire un site amusant qui permet de sélectionner des tweets aléatoires de Trump. Ceux-ci sont, ensuite transposés en vers afin de réaliser des poèmes. Pour faire court, il s’agit d’un algorithme qui transforme ses tweets en poèmes. Il a ainsi été nommé Poet in Chief.

Son utilisation est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « générer » et le site ouvrira un nouveau poème à chaque fois. Et si jamais vous voulez savoir d’où proviennent les rimes, vous n’aurez qu’à cliquer sur chaque ligne distincte pour voir le tweet original. Jetez un coup d’œil dès maintenant à Poet in Chief en vous rendant sur ce lien.

Que pensez vous du site Poet in Chief ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.