Un premier concept nous révèle le prochain Xiaomi Mi 7

Le constructeur chinois Xiaomi, revient une fois sous les projecteurs. Après le lancement du Xiaomi Mi 6, il n’y a pas si longtemps en Chine, les rumeurs comment à s’activer au sujet de son digne successeur. À savoir, le Xiaomi Mi 7.

Le Xiaomi Mi 6 et sa puce très puissante, sont encore sur les lèvres de tout le monde que de nouvelles rumeurs apparaissent déjà. Des rumeurs mettant scène son successeur direct, le Xiaomi Mi 7. Un premier concept a même déjà été mis en ligne sur YouTube.

Xiaomi Mi 7 : les rumeurs et les concepts commencent à s’activer

Pour l’instant, nous sommes encore au stade de simples spéculations. Ces informations sont donc à prendre avec d’énormes pincettes. Le concept est certes imaginatif, mas ne manque pas de réalisme et de pertinence.

Grâce à ce concept, on remarque donc un flagship doté d’un écran bord à bord de 5,8 pouces avec du Gorilla Glass 5. Une puce Qualcomm Snapdragon 840. Une capacité de stockage de 256 Go. On parle d’Android 8 comme système d’exploitation. Une mémoire vive de 6 à 8 Go. Un double capteur photo principal de 21 mégapixels. Ainsi qu’un port USB type-C pour la recharge.

Vous l’aurez compris, il s’agit donc d’une fiche technique musclée. Rien d’étonnant pour le constructeur chinois, qui est connu pour ses flagships killer qui rivalisent avec ceux des constructeurs les plus connus. En conclusion, il s’agit de caractéristiques tout à fait à la portée du constructeur chinois.

Que pensez-vous de ce concept du Xiaomi Mi 7 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.