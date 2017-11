Un port Jack pour le OnePlus 5T, oui, mais pas pour le OnePlus 6 ?

1+ ne mettra pas deux port USB-C sur son OnePlus 5T pour remplacer le port Jack. Ce dernier composant sera bel et bien présent.

Deux ports USB-C sur le OnePlus 5T ? Finalement non, le CEO de la marque, Pete Lau, a déclaré sur les forums officiels de la marque qu’un port Jack est présent sur son terminal borderless qui s’est accordé une petite virée à la Paris Games Week récemment.

OnePlus 5T : il n’y aura pas deux ports USB-C mais bien un port Jack

Dans un billet, Pete Lau, a expliqué que sa firme avait choisi de garder le port Jack sur le OnePlus 5T pour permettre au plus grand nombre de profiter d’une bonne qualité audio. Il faut dire que les écouteurs Bluetooth sont généralement plus chers que les appareils avec fil quand on recherche la qualité évidemment. Si 1+ pensait à un deuxième port USB-C, c’était pour réduire l’épaisseur du smartphone mais « cette décision esthétique ne valait pas la peine d’enlever à nos utilisateurs la liberté d’utiliser leurs accessoires préférés. ». Lau n’a cependant pas mis de côté les technologies sans fil puisque pour lui, elles ont « un fort potentiel ». Peut-être que le OnePlus 6 sera dépourvu de prise Jack !

C’est donc une information à ajouter aux nombreuses fuites qui fleurissent sur le net en ce moment. Le OnePlus 5T devrait accueillir un grand écran borderless au format 18:9 d’une définition de 1080 x 2160 pixels. On s’attend à un Qualcomm Snapdragon 835 ainsi qu’à 6 ou 8 Go de mémoire vive selon les versions. L’espace de stockage interne varierait quant à lui entre 64 et 128 Go. L’ensemble tournera sous Android 8.0.

