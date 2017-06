Un nouveau Samsung Galaxy S8 ? Non, le Kiicaa S8, un clone made in China

En Corée du Nord, l’Ipad n’a de la tablette d’Apple que le nom mais le Kiicaa S8 va plus loin puisqu’il propose quasiment le même design que le Samsung Galaxy S8.

On se plaint de la ressemblance du OnePlus 5 avec l’iPhone 7 Plus mais le Kiicaa S8 peut être considéré comme le jumeau du Galaxy S8. Cependant, ce clone chinois conçu par Leagoo n’arrive pas à la cheville du smartphone de Samsung sur le plan technique.

Kiicaa S8 : une copie physique mais pas technique du Samsung Galaxy S8

Leagoo est une branche d’OTEDA. En Chine et plus particulièrement a Shenzhen, cette division a une petite renommée. Elle a son actif 8 gammes pour une trentaine de téléphones alors que cette division est née en 2014.

Pas vraiment d’inspiration du côté de cette marque lorsque l’on regarde le Kiicaa S8 qui est encore un projet. Il y aurait deux autres versions à côté du S8 : le S8 Lite et le S8 Premium. Cette dernière disposera d’un écran de 5.99 pouces au format 18:9 (5.72 pouces pour les autres modèles). Vous êtes content ? Ça ne va pas durer puisque la définition sera de 720 x 1440 pixels (1440 x 2960 pixels chez le Galaxy S8). Pas de Snapdragon 835 ou d’Exynos 8895 mais un Mediatek MT6763 composé de 8 cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1.3 GHz. La puce graphique sera une ARM Mali-T720. 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne sont à bord. Contrairement au Samsung Galaxy S8, il y aura un double capteur photo (16 Mpx et 8 Mpx).

On ne sait pas si le Kiicaa S8 sera commercialisé mais son prix devrait se situer aux alentours des 300 dollars.

Que pensez-vous de ce téléphone ? Voulez-vous qu’il soit commercialisé ? Exprimez-vous dans les commentaires !