Un mode ralenti à 1000fps pour le Samsung Galaxy S9 ?

Le Samsung Galaxy S9 devrait débarquer dans nos contrées début 2018 et il est déjà la cible des rumeurs les plus folles. Aujourd’hui, il se pourrait que la bête possède un capteur photo en mesure de réaliser des vidéos à 1000fps.

Le Sony Xperia XZ Premium et le Sony Xperia XZ1 vont être verts de jalousie si cela s’avère être vrai. On rappelle que ces smartphones sont capable d’enregistrer des vidéos à 960 images par seconde. 40fps de plus ça vous dit ?

Samsung Galaxy S9 : une partie photo qui serait spectaculaire

Il y a quelques semaines, Sony avait dévoilé un capteur Exmor pouvant filmer en Full HD à 1000fps. Celui-ci sera greffé aux nouveaux flagships de la firme japonaise mais la marque sud-coréenne ne veut pas se laisser devancer et compterait aussi faire de son Samsung Galaxy S9 un smartphone capable de réaliser des vidéos à 1000 images par seconde. C’est en tout cas ce que nous disent nos confrères de Phonarena.

Le Galaxy S9 pourrait proposer un design similaire à celui de l’iPhone 8 avec aucune bordure. En plus d’adopter un look borderless, le successeur du Samsung Galaxy S8 devrait être pourvu d’un écran 4K. On attendrait aussi un Snapdragon 845, la prochaine puce de Qualcomm gravée en 7 mm qui délivrerait 25 à 35% de puissance supplémentaire. On devrait avoir le droit à un Exynos en France comme ce fut le cas avec le Galaxy S8 et le Galaxy Note 8.

Avec son Galaxy S9, Samsung pourra-t-elle atteindre le top du classement de DxOMark ? Seul l’avenir nous le dira ! En attendant, vous pouvez toujours lire notre comparatif entre le iPhone X, le Samsung Galaxy Note 8 et le OnePlus 5.

