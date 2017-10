Un iPhone pliable ? Apple serait sur le coup avec LG pour concurrencer le Samsung Galaxy X

La firme à la pomme penserait actuellement à travailler sur un iPhone pliable dans l’objectif de concurrencer le Samsung Galaxy X qui pourrait être annoncé dans peu de temps. D’après The Investor, Apple serait sur ce projet avec LG.

Dans quelques années, le smartphone pliable sera la normalité tout comme le design borderless 18:9 l’est actuellement. Le géant californien va se lancer dans la course face au célèbre constructeur sud-coréen Samsung et ce ne sera pas son seul concurrent. Apple serait en tout cas en train de développer des liens avec des entreprises spécialisées.

Apple : un iPhone flexible ? Pas pour tout de suite

Le brevet sur un smartphone pliable déposé par la Pomme n’est pas récent mais le projet serait déjà en train de prendre forme. The Investor a évoqué un partenariat avec LG et Apple et ce n’est pas la seule entreprise avec laquelle la société de Tim Cook a tissé des liens dans l’optique de proposer un iPhone flexible. Il se pourrait que ce téléphone sorte deux ans plus tard que le Samsung Galaxy X soit en 2020 mais son écran OLED serait conçu en 2019.

L’entreprise chinoise BOE serait aussi en contact avec Apple. L’objectif est de pouvoir être indépendant de Samsung et de ne pas divulguer ses secrets à son grand rival. BOE pourrait proposer des écrans OLED dès la fin du mois si l’on en croit un récent rapport coréen. On serait sur des dalles de 5.5 pouces et de 5.99 pouces.

Seriez-vous intéressé par un iPhone pliable ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !