Un iPhone de 6.5 pouces pourrait débarquer en 2018

De nouvelles rumeurs évoquent la possibilité de lancement d’un iPhone de grande taille l’année prochaine. D’après une source proche du dossier Apple aurait même déjà commandé des écrans OLED de 6,5 pouces !

Depuis la sortie de l’iPhone 6, Apple a pris l’habitude de décliner ses modèles phares en deux versions. Nous avons par exemple vu passer les iPhone 7 et 7 Plus qui possèdent respectivement une taille de 4,7 et de 5,7 pouces. Et il y a tout juste quelques jours, la Pomme dévoilait ses nouveaux flagships, les iPhone 8 et 8 Plus, aux côtés de l’iPhone X. Néanmoins, cette année, la firme se contenterait d’un iPhone 8 doté d’une dalle de 5,8 pouces. Mais à en croire ET NEWS, elle aurait eu l’intention de dévoiler un modèle équipé d’un écran encore plus grand, plus précisément de 6,46 pouces. Malheureusement, l’éditeur d’iOS aurait dû repousser la sortie de ce produit en raison du retard de la production de ses écrans OLED.

iPhone de 6.5 pouces : Apple ne compte pas abandonner

D’après la source mentionnée précédemment, Apple travaillerait déjà avec Samsung dans le cadre de ce projet. Les deux entreprises se seraient mis d’accord sur la fabrication de ces dalles OLED et la production aurait même déjà débuté. En substance, en 2018, on devrait voir débarquer deux iPhone équipés de dalles OLED, l’un de 5,8 pouces et l’autre de 6,5 pouces. On sait également que la Pomme a modifié son calendrier afin d’assurer une bonne mise en place du financement et des plans de production. ET News parle aussi de la possibilité de sortie d’un nouvel iPhone l’an prochain, en plus de ce fameux modèle de 6,5 pouces. Celui-ci ferait 5,28 pouces, mais cela reste peu probable vu que les utilisateurs préfèrent de plus en plus les terminaux grand format.

Selon vous, cet iPhone de 6,5 pouces pourrait-il voir le jour ? N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.